Genç milliler Gine'ye 2-1 mağlup oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların golünü 53. dakikada Salih Kavrazlı attı. Gine'nin gollerini ise 2 ve 66. dakikalarda Bah Algassime kaydetti.

Milliler, turnuvanın son maçında 8 Mart Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak.

