17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ikinci maçında Gine'ye 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların golünü 53. dakikada Salih Kavrazlı attı. Gine'nin gollerini ise 2 ve 66. dakikalarda Bah Algassime kaydetti.
Milliler, turnuvanın son maçında 8 Mart Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak.
- 07.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Genç milliler Gine'ye 2-1 mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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