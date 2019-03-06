Genç milliler Gine'ye 2-1 mağlup oldu
07 Mart 2019, Perşembe
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Genç milliler 'ye mağlup oldu

Genç milliler Gine'ye 2-1 mağlup oldu

Altı , ikinci maçında 'ye mağlup oldu.

Altı , 'ndaki ikinci maçında 'ye yenildi.

yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların golünü 53. dakikada Salih Kavrazlı attı. Gine'nin gollerini ise 2 ve 66. dakikalarda Bah Algassime kaydetti.

Milliler, turnuvanın son maçında 8 Mart Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak.

  1. 07.03.2019
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