U19 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu! İşte Türkiye'nin rakipleri... – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    U19 'nda gruplar belli oldu! İşte 'nin rakipleri...

    U19 <a href="/index/avrupa-sampiyonasi?id=6d6d4977-4adc-4eab-9b02-5a03eef768f7" class="" rel="tag">Avrupa Şampiyonası</a>'nda gruplar belli oldu! İşte <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin rakipleri...

    U19 finallerinde gruplar belli oldu. , Ukrayna, Fransa ve İngiltere'yle birlikte B Grubu'nda yer aldı.

    Finlandiya'nın Vaasa şehrinde düzenlenecek olan U-19 finallerinde 'nin grubu ve rakipleri belli oldu.

    Finlandiya'da 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 Futbol Şampiyonası finalleri kura çekimi yapıldı. B Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımız'ın rakipleri Ukrayna, Fransa ve son şampiyon İngiltere oldu.

    Finlandiya'nın Vasaa kentinde yapılan kura çekiminde A Grubu'nda ise ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve İtalya yer aldı.

    A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alacak 4 takım yarı finale yükselecek. Turnuva aynı zamanda Polonya'daki 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasını temsil edecek 5 takımın belirlenmesi için eleme rolü üstlenecek. U19EURO'da yarı finale kalan 4 takımın yanı sıra A ve B Grubu'nu üçüncü sırada bitirecek iki takım arasında oynanacak Play-Off sonucu belirlenecek 5. takım, 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası hakkı kazanacak.


    1. 30.5.2018 13:31
    2. Güncelleme: 30.5.2018 14:36
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