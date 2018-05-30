Finlandiya'nın Vaasa şehrinde düzenlenecek olan U-19 Avrupa Şampiyonası finallerinde Türkiye'nin grubu ve rakipleri belli oldu.

Finlandiya'da 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 U19 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kura çekimi yapıldı. B Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımız'ın rakipleri Ukrayna, Fransa ve son şampiyon İngiltere oldu.

Finlandiya'nın Vasaa kentinde yapılan kura çekiminde A Grubu'nda ise ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve İtalya yer aldı.

A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alacak 4 takım yarı finale yükselecek. Turnuva aynı zamanda Polonya'daki 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasını temsil edecek 5 takımın belirlenmesi için eleme rolü üstlenecek. U19EURO'da yarı finale kalan 4 takımın yanı sıra A ve B Grubu'nu üçüncü sırada bitirecek iki takım arasında oynanacak Play-Off sonucu belirlenecek 5. takım, 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası hakkı kazanacak.





