U19 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu! İşte Türkiye'nin rakipleri...
U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde gruplar belli oldu. Türkiye, Ukrayna, Fransa ve İngiltere'yle birlikte B Grubu'nda yer aldı.
Finlandiya'nın Vaasa şehrinde düzenlenecek olan U-19 Avrupa Şampiyonası finallerinde Türkiye'nin grubu ve rakipleri belli oldu.
Finlandiya'da 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 U19 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kura çekimi yapıldı. B Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımız'ın rakipleri Ukrayna, Fransa ve son şampiyon İngiltere oldu.
Finlandiya'nın Vasaa kentinde yapılan kura çekiminde A Grubu'nda ise ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve İtalya yer aldı.
A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alacak 4 takım yarı finale yükselecek. Turnuva aynı zamanda Polonya'daki 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasını temsil edecek 5 takımın belirlenmesi için eleme rolü üstlenecek. U19EURO'da yarı finale kalan 4 takımın yanı sıra A ve B Grubu'nu üçüncü sırada bitirecek iki takım arasında oynanacak Play-Off sonucu belirlenecek 5. takım, 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası hakkı kazanacak.
- 30.5.2018 13:31
- Güncelleme: 30.5.2018 14:36
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
U19 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu! İşte Türkiye'nin rakipleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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