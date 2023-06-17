Haberler Türkiye Basketbol Ligi Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı CANLI

Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Pınar Karşıyaka ise seriyi dördüncü maça taşımayı hedefliyor. Bu zorlu karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 18:31
Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor.

Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, serinin 3. maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor.

İlk karşılaşmayı Anadolu Efes, 82-78 kazanmıştı. İkinci maçtan da 85-68 galip ayrılan Anadolu Efes, bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ev sahibi Pınar Karşıyaka ise rakibini mağlup edip umutlarını devam ettirmek istiyor.

Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: P. Karşıyaka 27 - 28 A. Efes
2. ÇEYREK OYNANIYOR: P. Karşıyaka 36 - 30 A. Efes

PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS HABER ile beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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