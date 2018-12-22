Potada derbi heyecanı! Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?



Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor.Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.

Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 15.15'te başlayacak. Mücadele Tivibu ekranlarından naklen yayınlanacak.

?"Çocuklar üşümesin" kampanyası

Galatasaray Kulübü, "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına yarınki derbi öncesi organizasyon düzenleyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Taraftarlar dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce sarı-kırmızılı takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek.

Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.