Potada derbi heyecanı! Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Potada derbi heyecanı! - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Potada derbi heyecanı! Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligi'nin 12. haftasındaki derbide , 'yu konuk edecek. Peki, ?

Lig'de ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Peki - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor.Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.

Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 15.15'te başlayacak. Mücadele Tivibu ekranlarından naklen yayınlanacak.

?"Çocuklar üşümesin" kampanyası

Galatasaray Kulübü, "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına yarınki derbi öncesi organizasyon düzenleyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Taraftarlar dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce sarı-kırmızılı takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek.

Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

  1. 22.12.2018 12:03
  2. Güncelleme: 22.12.2018 12:03
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potada derbi heyecanı! Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN