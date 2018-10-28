Aadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini görmüş olduk”
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maça iyi hazırlanmadıklarını belirterek, “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini bu mağlubiyetle görmüş olduk” dedi.
Tibor Pleiss ise maçın sonucunun kendilerini üzdüğünü söyledi.
- 28.10.2018 20:26
- Güncelleme: 28.10.2018 21:04
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Aadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini görmüş olduk” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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