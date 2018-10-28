Aadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini görmüş olduk” – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Aadolu Efes Başantrenörü : “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini görmüş olduk”

    Aadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini görmüş olduk”

    Başantrenörü , maça iyi hazırlanmadıklarını belirterek, “Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini bu mağlubiyetle görmüş olduk” dedi.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında , sahasında karşılaştığı Adatıp Büyükşehir Belediye'ye 96-86'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü ile oyunculardan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada 36 sayı atan Douglas'ın çok iyi oynadığını belirten , "Nnoko da pota altında bizim uzunlarımıza ciddi üstünlük kurdu. Maça gerek mental, gerek fiziksel olarak iyi hazırlanamadık. Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini bu mağlubiyetle görmüş olduk. Önümüze bakacağız" diye konuştu.

    Tibor Pleiss ise maçın sonucunun kendilerini üzdüğünü söyledi.
    1. 28.10.2018 20:26
    2. Güncelleme: 28.10.2018 21:04
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