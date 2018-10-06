Gibson ve Erkan Veyseloğlu'nun basketleriyle ezeli rakibi karşısında skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirerek maça başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikayı 12-7 önde geçti. Pota altını iyi kullanan siyah-beyazlılar karşısında dış atışlardan skor üreterek farkı azaltan Fenerbahçe, bitime 1 dakika kala Sinan Güler'in basketiyle 15-14 öne geçti ve ilk periyotu 18-16 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık bir seri yaparak başlayan ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü ele geçirerek 15. dakikaya 27-21 önde girdi. Skora direnç göstermeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketleriyle etkili oldu. Siyah-beyazlılar son dakikaya Ömer Utku Al'ın sayısıyla 35-34 önde girse de ev sahibi ekip soyunma odasına 38-35 galip gitti.

Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin üstünlük kurmasına izin vermedi. Gibson'ın sayısıyla 27. dakikada skoru 48-48'e getiren Beşiktaş Sompo Japan, rakibinin kısa sürede geri dönüşüne engel olamadı. Dış atışlardan peş peşe sayılar bularak skoru tekrar lehine çeviren Fenerbahçe, son çeyreğe 61-58 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte pota altından skor üretmeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, top kayıplarıyla yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Rakibinin top kayıplarını değerlendiren Fenerbahçe, 38. dakikada skoru 10 sayıya yükseltti (76-66). Kalan dakikalarda üstünlüğün el değiştirmesine izin vermeyen Fenerbahçe derbiyi 78-73 kazandı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da izledi.



FENERBAHÇE İÇ SAHADA 61 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonundaki ilk maçında kendi sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek iç saha galibiyet serisini sürdürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kendi sahasında son olarak 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konya'ya 74-73'lük skorla mağlup olan sarı lacivertli ekip, o günden sonra iç sahada oynadığı 61 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı



FENERBAHÇE: Nicolo Melli 14, Melih Mahmutoğlu 6, Kostas Sloukas 16, Egehan Arna 2, Marko Guduric 10, Jan Vesely 6, Sinan Güler 14, Ahmet Düverioğlu 6, Luigi Datome 4



BEŞİKTAŞ: Phillip Pressey 2, Erkan Veyseloğlu 4, Ömer Utku Al 5, Samet Geyik, Joseph Alexander 11, Robin Benzing, Kyle Gibson 14, Can Maxim Mutaf 9, Kenan Sipahi 13, Ivan Buva 11, Duşan Cantekin 4, Burak Can Yıldızlı



1'İNCİ PERİYOT: 18-16



İLK YARI: 38-35



3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58