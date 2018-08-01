Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2018-2019 sezonu kadro çalışmaları kapsamında beşinci transferini Diante Garrett'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. 2012-2014 Yılları arasında NBA'de Phoenix Suns ve Utah Jazz formalarını giyen, 2017-2018 sezonunu ise İtalya'nın FIAT Torino Auxilium takımında geçiren 1988 doğumlu ve 1.96 cm boyundaki ABD'li oyun kurucu, geride kalan sezonda İtalya liginde 29 maçta 13.6 sayı-3.1 ribaund-5.4 asist-1.3 top çalma ortalamalarıyla oynarken; Eurocup'ta ise 16 maçta 14.6 sayı-2.3 ribaund-4.1 asist-1.6 top çalma ortalama istatistikleriyle etkili bir performans sergilemişti.