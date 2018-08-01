Diante Garrett TOFAŞ'ta
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Diante Garrett TOFAŞ'ta

    Basketbol Takımı, son olarak FIAT Torino’da forma giyen patentli ’li guard ’i kadrosuna kattı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 2018-2019 sezonu kadro çalışmaları kapsamında beşinci transferini 'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. 2012-2014 Yılları arasında 'de ve formalarını giyen, 2017-2018 sezonunu ise 'nın FIAT Torino Auxilium takımında geçiren 1988 doğumlu ve 1.96 cm boyundaki 'li oyun kurucu, geride kalan sezonda İtalya liginde 29 maçta 13.6 sayı-3.1 ribaund-5.4 asist-1.3 top çalma ortalamalarıyla oynarken; Eurocup'ta ise 16 maçta 14.6 sayı-2.3 ribaund-4.1 asist-1.6 top çalma ortalama istatistikleriyle etkili bir performans sergilemişti.

    1. 1.8.2018 15:55
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