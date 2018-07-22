Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet McKissic ile 1 yıllığına anlaştı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Gaziantep , 'li forvet ile 1 yıllığına anlaştı

    Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet McKissic ile 1 yıllığına anlaştı

    Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, 'li forvet Shaquielle O'Neal 'i 1 yıllığına renklerine kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşında, 1,96 boyundaki forvet ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, tecrübeli oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

    "McKissic geçtiğimiz sezona 'nın Gran Canaria takımında başlamış, daha sonra takımlarından Avtodor Saratov takımına transfer olmuştur. 2016-2017 sezonunda Süper Ligi takımlarından Muratbey Uşak forması giyen McKissic, çıktığı 26 maçta 15,8 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı."

    1. 22.7.2018 11:35
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