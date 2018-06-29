Daçka, Eric ile bir yıl daha – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ile bir yıl daha

    <a href="/index/dacka?id=4d3659d2-daae-4a45-a548-d8a19cb5cfbf" class="" rel="tag">Daçka</a>, <a href="/index/eric?id=7d256ebf-fbc4-468f-8681-82f208cc9106" class="" rel="tag">Eric</a> ile bir yıl daha
    Micheal 'in sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzattı. başarılı bir performans sergileyen ile yola devam kararı aldı. Kulüpten açıklamada, Eric'in sözleşmesinin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzatıldığı belirtildi.
    1. 29.6.2018
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