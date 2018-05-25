Pınar Karşıyaka'dan milli çıkarma – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan milli çıkarma

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'dan milli çıkarma

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu erken kapatan 'nın oyuncuları milli takımlara çıkarma yaptı.

    Ligde bu sezon yerli oyunculara en çok şans veren takımlardan biri olan Karşıyaka'da Egemen Güven, ve Metin Türen, 2019 Elemeleri'nde oynanacak ve maçları için daha önce olduğu gibi A 'a çağrıldı.

    Karşıyakalı gençlerden Alp Karahan, Görkem Doğan ve Gökhan Edge Demirli, U20 'da 14-22 Temmuz tarihleri arasında 'da yapılacak 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Çağatay Özkan, Hakan Çakır ile İnanç Mert Hotamış, U17 Milli Takımı'na davet edildi. U17 takımımız ise 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Arjantin'deki 2018 Yıldız Erkekler 'na katılacak.

    1. 25.5.2018 11:33
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