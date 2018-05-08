Pınar Karşıyaka'nın son deplasmanı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'nın son deplasmanı

    Pınar Karşıyaka'nın son deplasmanı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Büyükşehir Basketbol'u yenerek rahatlayan , yarın sezonun son deplasman maçında 'a konuk olacak.

    Cebeci Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da start alacak. Ligde bitime 2 maç kala sezonu 9'uncu bitirmek için yarışan iki takımın da 11'er galibiyeti bulunuyor.

    Karşıyaka, 12 galibiyeti bulunan Galatasaray'ın gerisinde 10'uncu sırada, İstanbul BŞB ise 11'inci basamakta yer alıyor. İç sahada oynadığı son 4 maçı kazanan Karşıyaka, deplasmanda ise 3 maçtır galibiyete hasret durumda.

    1. 8.5.2018 14:24
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