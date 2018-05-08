Muratbey Uşak lige veda ediyor

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde kalmayı garantilemek isteyen Demir İnşaat Büyükçekmece'yi Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. Bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Küme düştükten sonra Calloway ile Carmichael dışındaki yabancıların ayrıldığı Uşak, sezonu ve Tahincioğlu Basketbol Ligi macerasını eski çalıştırıcısı Ozan Bulkaz'ın görev yaptığı Trabzonspor deplasmanıyla noktalayacak.

