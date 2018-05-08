Muratbey Uşak lige veda ediyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5 sezonluk macerasının ardından bu yıl son sırada kalarak küme düşen Muratbey Uşak, yarın ligde taraftarıyla son kez buluşacak.
Kırmızı-siyahlı ekip, ligde kalmayı garantilemek isteyen Demir İnşaat Büyükçekmece'yi Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. Bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Küme düştükten sonra Calloway ile Carmichael dışındaki yabancıların ayrıldığı Uşak, sezonu ve Tahincioğlu Basketbol Ligi macerasını eski çalıştırıcısı Ozan Bulkaz'ın görev yaptığı Trabzonspor deplasmanıyla noktalayacak.
- 8.5.2018 14:19
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Göztepe'de golsüz gece
Toplam 1
Yorum
SOĞUDUK. DEM BA BA ARTIK SEMPATİK GELMİYOR BANA.
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 7
Yorum
Enda Yok artık kimse mi farkında değil bu durumun? E geçmiş olsun o zaman yakında açıklanır, kesinlikle büyük bir hatadır BJK teknik ekibinin yap
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Trabzonspor'un efsanesi Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan formasıyla son maçına çıktı
Toplam 2
Yorum
Enda Büyük topçu idi.
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