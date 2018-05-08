Muratbey Uşak lige veda ediyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    lige veda ediyor

    Muratbey Uşak lige veda ediyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5 sezonluk macerasının ardından bu yıl son sırada kalarak küme düşen , yarın ligde taraftarıyla son kez buluşacak.

    Kırmızı-siyahlı ekip, ligde kalmayı garantilemek isteyen Demir İnşaat Büyükçekmece'yi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. Bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Küme düştükten sonra Calloway ile Carmichael dışındaki yabancıların ayrıldığı Uşak, sezonu ve Tahincioğlu Basketbol Ligi macerasını eski çalıştırıcısı 'ın görev yaptığı Trabzonspor deplasmanıyla noktalayacak.

    1. 8.5.2018 14:19
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