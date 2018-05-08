Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da hedef galibiyet

    Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında yarın 'yı konuk edecek 'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, güçlü rakiplerinden çekinmediklerini ve kazanmak için son topa kadar mücadele edeceklerini söyledi.

    Güneş yaptığı açıklamada, kendi saha ve seyircileri önünde oynayacak olmalarının büyük avantaj teşkil ettiğini vurgulayarak, "Taraftarımız bizim için önemli güç. Onların sağladığı destekle bu sezon iç sahada çok ciddi rakiplerimizi mağlup ettik. 'dan da çekinmiyoruz. Rakibimizin gücü bizim için önemli değil. Ligde kalma adına kazanmak zorundayız ve son topa kadar savaşarak bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

    Giresun halkını maça davet eden Güneş, "Belki de sezonun en önemli maçını oynayacağız. Zorlu maçta taraftarımız yanımızda olmalı. Tribünleri doldurarak, bize güç vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 8.5.2018 14:04
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