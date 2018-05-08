Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, güçlü rakiplerinden çekinmediklerini ve kazanmak için son topa kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Güneş yaptığı açıklamada, kendi saha ve seyircileri önünde oynayacak olmalarının büyük avantaj teşkil ettiğini vurgulayarak, "Taraftarımız bizim için önemli güç. Onların sağladığı destekle bu sezon iç sahada çok ciddi rakiplerimizi mağlup ettik. Darüşşafaka'dan da çekinmiyoruz. Rakibimizin gücü bizim için önemli değil. Ligde kalma adına kazanmak zorundayız ve son topa kadar savaşarak bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Giresun halkını maça davet eden Güneş, "Belki de sezonun en önemli maçını oynayacağız. Zorlu maçta taraftarımız yanımızda olmalı. Tribünleri doldurarak, bize güç vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
- 8.5.2018 14:04
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TFF’den 9 milyon tazminat
Toplam 1
Yorum
sgk.lı bu kadar para verseler her vatandaş imparator olur..
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2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!
Toplam 5
Yorum
KRAL ONUR adam bedava oynuyor, helal olsun. ödeme yapılması şart, yazıktır günahtır. Esteban gibi kulübede oturup para almıyor. tebrikler ONUR.
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Mustafa Kaplan "Özat'ın açıklamalarına hem üzüldüm hem şaşırdım"
Toplam 1
Yorum
Taraftar batacak geminin kaptanı olarak son güne kadar takım başında kalacağına ilk terk eden adam Ümit Özat.Kendisine yakışanı yapan spor adamı..
Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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