Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet

Güneş yaptığı açıklamada, kendi saha ve seyircileri önünde oynayacak olmalarının büyük avantaj teşkil ettiğini vurgulayarak, "Taraftarımız bizim için önemli güç. Onların sağladığı destekle bu sezon iç sahada çok ciddi rakiplerimizi mağlup ettik. Darüşşafaka'dan da çekinmiyoruz. Rakibimizin gücü bizim için önemli değil. Ligde kalma adına kazanmak zorundayız ve son topa kadar savaşarak bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Giresun halkını maça davet eden Güneş, "Belki de sezonun en önemli maçını oynayacağız. Zorlu maçta taraftarımız yanımızda olmalı. Tribünleri doldurarak, bize güç vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.