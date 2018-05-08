Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u devirdi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    , deplasmanda 'u devirdi

    Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u devirdi

    'nin 29. haftasında , deplasmanda 'u 83-79 yendi.

    bu sonuçla ligdeki 26. galibiyetini elde ederken, ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Fenerbahçe Doğuş, Datome ve Vesely'nin kaydettiği basketlerle 4. dakikayı 11-7 üstün geçti. Ev sahibi takımın peş peşe gelen top kayıplarını baskete çeviren sarı-lacivertliler, ilk periyodu 7 sayı farkla 24-17 önde bitirdi.

    Müsabakanın ikinci periyoduna Lopez'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a, rakip takım 13. dakikada 'le karşılık verdi: 34-28. Hücumda etkinliği sürdüren sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 10'a çıkardı: 47-37. Fenerbahçe Doğuş, Datome'nin son saniyede boyalı alandan bulduğu sayıyla soyunma odasına 51-42 üstün gitti.

    Üçüncü periyodun ilk 2 dakikasında her iki takım da karşılıklı top kayıpları yüzünden sayı üretemedi. İlk yarıya göre daha etkili oyun ortaya koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 45-53. Thompson'un etkili oyunuyla son dakikalara doğru maçta üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Doğuş, son periyoda 17 sayı farkla önde girdi: 67-50.

    Maçın son periyodunda ev sahibi takım etkili oyunuyla farkı 4'e düşürse de skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-79 galip ayrıldı.

    Salon: Sakarya

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Mehmet Şahin

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 9, Harris 13, Metecan Birsen 8, Fall 8, Boothe 7, Lopez 20, Ersin Dağlı, Jankovic 2, Can Korkmaz 5, Mehmet Özdoğan 7

    Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 10, Guduric 2, Vesely 5, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 11, 7, Thompson 17, Ali Muhammed 14, Nunnally 8, Egehan Arna 5, , Barış Hersek

    1. Periyot: 17-24

    Devre: 42-51

    3. Periyot: 50-67

    Beş faulle çıkanlar: 35.97 Lopez, 39.87 Boothe (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

    1. 8.5.2018 21:19
    2. Güncelleme: 8.5.2018 21:20
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