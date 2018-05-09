Galatasaray Odeabank, Banvit’e kükredi – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , Banvit’e kükredi

    Galatasaray Odeabank, Banvit’e kükredi
    , deplasmanda Banvit'i 90-80 yendi. Final periyodunda 33. dakikada Renfroe'nin sayılarıyla skoru eşitleyen G.Saray (71-71) karşısında Caloiaro ve Kulig ile pota altında etkili olan Banvit, son 5 dakikaya 75-73 önde girdi. Hardy, Hendrix, Preldzic ve Jusevicius ile sayılar bulan G.Saray, maçı 10 sayı farkla kazandı.
    1. 9.5.2018
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