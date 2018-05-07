Ozan Bulkaz "Gelecek yıl da Trabzonspor'da çalışmak istiyorum"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde evinde Yeşilgiresun Belediyespor'u 100-95 yenen Trabzonspor'da, başantrenör Ozan Bulkaz, galip gelerek rahat bir nefes aldıklarını, gelecek sezon da bordo-mavili takımda görev yapmak istediğini söyledi.
Bulkaz yaptığı açıklamada, Yeşilgiresun Belediyespor maçında oyuncularının verdiği mücadelenin muhteşem olduğunu belirtti.
İki takım da düşme potasında bulunduğu için çok kritik bir maç olduğunu ifade eden Bulkaz, "Galip gelerek rahat bir nefes aldık. Ligde kalma yolunda çok büyük bir adım attık. Son iki maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz işimizi ciddi yapıp tüm faktörleri ortadan kaldırmalıyız ve ligin neresinde olursak olalım, Trabzonspor isminin ciddiyetiyle hazırlanıp oynayacağız. En iyi şekilde de ligi bitireceğiz." diye konuştu.
Bulkaz, taraftar desteğinden ötürü Trabzonlu gençlerin teşekkürü hak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Trabzonlu gençler bizi yalnız bırakmadılar ki aynı saatlerde futbol takımımızın da maçı vardı. Onlar bu kritik günde bizim yanımızda oldu. Alınan galibiyette en az onların da bizim kadar payı var. Bu enerjiyle birlikte seyircimiz daha çok artacak ve gelecek sezon futbolda olduğu gibi basketbolda da dolu tribünlere oynayacağımıza inanıyorum."
Bordo-mavili takımdaki geleceği konusunda ise Ozan Bulkaz, "Gelecek yıl da Trabzonspor'da çalışmak istiyorum. Bu camia büyük bir camia ama tabii ki takdir yönetimin, başkanımızın. Uygun şartlar oluştuğunda birlikte çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
- 7.5.2018 11:35
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Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 6
Yorum
düzceli Ben futbolda adaletin olmadığını düşünüyorum. VAR sisteminin gelmesini diliyorum.
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Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR DEĞİL Kİ BİR ÇOK DEFA ALDATMAYA YÖNELİK HAREKETLER VAR 1 TANESİNE BİLE VERMEDİ KART ! ZORLA FENERİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR...
Ozan Bulkaz "Gelecek yıl da Trabzonspor'da çalışmak istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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