Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kritik haftalara giren Gaziantep Basketbol çalışmalarına devam ediyor. Ligin bitimine iki hafta kala aldığı 9 galibiyet, 19 mağlubiyetle 37 puan toplayan Kırmızı-Siyahlılar, sıralamada 15. basamakta yer alıyor.
Son iki maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Markovic, "Artık önümüzde çok çok önemli iki deplasman maçımız var. Biraz zor olacak bunun farkındayız ama kendine güvenen ve galibiyeti arzulayan bir takım olarak önümüzdeki 2 maçı kazanmaya çalışacağız. Ümit ediyorum ki onlardan da istediğimiz sonuçları alıp, lige tutunacağız" diyerek sözlerine son verdi.
Ligde son iki maçı kalan Gaziantep Basketbol, Çarşamba günü Anadolu Efes'e konuk olacak. Ligdeki son maçını ise 19 Mayıs'ta Darüşşafaka deplasmanında oynayacak olan Kırmızı-Siyahlıların kaderi belli olacak.
- 7.5.2018 11:34
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Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 6
Yorum
düzceli Ben futbolda adaletin olmadığını düşünüyorum. VAR sisteminin gelmesini diliyorum.
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Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü sürüyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR DEĞİL Kİ BİR ÇOK DEFA ALDATMAYA YÖNELİK HAREKETLER VAR 1 TANESİNE BİLE VERMEDİ KART ! ZORLA FENERİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR...
Gaziantep Basketbol için kritik haftalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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