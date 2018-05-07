Darüşşafaka Anadolu Efes’i yıktı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’i yıktı

    Darüşşafaka Anadolu Efes’i yıktı
    'nde dün 'i konuk eden , salondan 79-67 galip ayrıldı. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Daçka, rakibine şans tanımadı. Tofaş deplasmanda B.Çekmece'yi 93-76 yendi.
    1. 7.5.2018
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