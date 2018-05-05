Fenerbahçe Doğuş 83-60 Beşiktaş Sombo Japan

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe Doğuş; Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, James Nunnally, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı.

Fenerbahçe Doğuş, karşılıklı serilere sahne olan ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı. Bu periyottaki sayılar; Melli 4, Ahmet 4, Thompson 3, Nunnally 3, A.Muhammed 3 kaydetti. Konuk takımda ise Adams 7, Weems 5 sayıyla ön plana çıkan isimlerdi.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Sinan, Thompson ve Sloukas ile sayılar bulan Obradovic'in öğrencileri, Melli ile etkili olduğu son bölümün ardından soyunma odasına 34-29 üstün giren taraf oldu.

Üçüncü çeyrekte vites yükselten Fenerbahçe Doğuş, Ahmet, Sloukas ve Melih'in sayılarıyla farkı çift hanelere taşıdı. (47-36) Farkı koruyan Obradovic'in öğrencileri çeyreği 53-44 üstün geçti.

Etkili oyununu son çeyreğe de taşıyan Fenerbahçe, Sinan'la 64-47'ye getirdi. Ali Muhammed ile farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, maçtan 83-60 galip ayrıldı.