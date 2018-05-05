Fenerbahçe, Beşiktaş'ı potada da devirdi
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Doğuş 83-60 Sombo Japan

    Fenerbahçe Doğuş 83-60 Beşiktaş Sombo Japan

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Sompo Japan’ı konuk eden Doğuş, rakibini 83-60 yendi. Tofaş galibiyetiyle liderliği garantileyen sarı lacivertliler, bu sonuçla da galibiyet sayısını 24’e yükseltti.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya Doğuş; Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, James Nunnally, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı.

    Fenerbahçe Doğuş, karşılıklı serilere sahne olan ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı. Bu periyottaki sayılar; Melli 4, Ahmet 4, Thompson 3, Nunnally 3, A.Muhammed 3 kaydetti. Konuk takımda ise Adams 7, Weems 5 sayıyla ön plana çıkan isimlerdi.

    İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Sinan, Thompson ve Sloukas ile sayılar bulan 'in öğrencileri, Melli ile etkili olduğu son bölümün ardından soyunma odasına 34-29 üstün giren taraf oldu.

    Üçüncü çeyrekte vites yükselten Fenerbahçe Doğuş, Ahmet, Sloukas ve Melih'in sayılarıyla farkı çift hanelere taşıdı. (47-36) Farkı koruyan Obradovic'in öğrencileri çeyreği 53-44 üstün geçti.

    Etkili oyununu son çeyreğe de taşıyan Fenerbahçe, Sinan'la 64-47'ye getirdi. Ali Muhammed ile farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, maçtan 83-60 galip ayrıldı.

    1. 5.5.2018 14:52
    2. Güncelleme: 5.5.2018 14:53
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