Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4 maç var – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Tahincioğlu Süper Ligi'nde 4 maç var

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4 maç var
    Tahincioğlu Süper Ligi'nde bugün 4 maç var. Saat 13.00 F.Bahçe Doğuş-Beşiktaş S. Japan. 15.15 - Banvit. 17.00 G.Saray Odeabank Büyükşehir Bld. 20.15 . Yeşil Giresun Bld.
    1. 5.5.2018
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