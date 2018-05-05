Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u devirdi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    , Büyükşehir Belediyespor'u devirdi

    Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u devirdi
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, 28. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, Büyükşehir Belediyespor'u 88-80 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 43-32 önde tamamlayan ev sahibi son periyottaki etkili oyunuyla salondan galip ayrıldı.
    1. 5.5.2018
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