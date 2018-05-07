Basketbolda hafta başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Sakarya)

20.30 Banvit-Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)

9 Mayıs Çarşamba:

18.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Darüşşafaka (19 Eylül)

18.30 Muratbey Uşak-Demir İnşaat Büyükçekmece (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci)

20.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

10 Mayıs Perşembe:

18.30 Beşiktaş Sompo Japan-Eskişehir Basket (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.30 TOFAŞ-Trabzonspor (TOFAŞ)