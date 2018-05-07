Basketbolda hafta başlıyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Basketbolda hafta başlıyor

    Basketbolda hafta başlıyor

    Tahincioğlu Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 29. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.30 Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş ()

    20.30 Banvit-Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)

    9 Mayıs Çarşamba:

    18.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Darüşşafaka (19 Eylül)

    18.30 Muratbey -Demir İnşaat Büyükçekmece ( Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

    20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci)

    20.30 Anadolu Efes-Gaziantep (Sinan Erdem)

    10 Mayıs Perşembe:

    18.30 Beşiktaş Sompo Japan-Eskişehir Basket (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

    20.30 TOFAŞ-Trabzonspor (TOFAŞ)

    1. 7.5.2018 12:50
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