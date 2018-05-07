Basketbolda hafta başlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 29. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Sakarya)
20.30 Banvit-Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)
9 Mayıs Çarşamba:
18.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Darüşşafaka (19 Eylül)
18.30 Muratbey Uşak-Demir İnşaat Büyükçekmece (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci)
20.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
10 Mayıs Perşembe:
18.30 Beşiktaş Sompo Japan-Eskişehir Basket (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.30 TOFAŞ-Trabzonspor (TOFAŞ)
- 7.5.2018 12:50
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 1
Yorum
Hasan Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yaklaşık 500 yıllık çalışmasının karşılığı. Yada 500 asgari ücretli kişinin 1 yıllık çalışması.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
Umut Kesinlikle Bursaspor cok iyi oynadı..Umarız ayni oyunu Trabzon maçında oynarlar ve ligi iyi yerde bitirir.
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Dadaş’ın tek hedefi var
Toplam 1
Yorum
trabzonlu KARDEŞLERİMİZİ 4 GÖZLE BEKLİYOR YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.
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