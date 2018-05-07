Karşıyaka'dan kovuldu AEK'yı şampiyon yaptı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Karşıyaka'dan kovuldu 'yı şampiyon yaptı

    Karşıyaka'dan kovuldu <a href="/index/aek?id=8d3dc3ff-eb6c-41b5-9380-a2a75685d21c" class="" rel="tag">AEK</a>'yı şampiyon yaptı

    'nın sezon başında sözleşmesi devam etmesine rağmen yollarını ayırdığı guard Mike Green, transfer olduğu 'ın takımını FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşırken finalin en değerli oyuncusu seçildi.

    Yeşil-kırmızılıların geçen sezon başkan Turgay Büyükkarcı'nın şube başkanlığı döneminde Best 'den transfer ettiği Green, ligde 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.5 sayı, 3.5 ribaund, 4.8 asist ortalamaları tutturdu. Sezon sonu Play-Off'a kalamayan Karşıyaka'da kontratında indirim yapmayı kabul eden oyuncuyla yollar ayrılıp yerine aynı paraya Waters transfer edildi.

    Green'in İzmir'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer olduğu , ev sahipliği yaptığı FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonundaki ilk maçta çeyrek finalde 'yı eleyen UCAM Murcia'yı 77-75'le geçti. Green, finalde yine Karşıyaka'nın grubundan çıkan Monaco'yu 100-94 yenip şampiyon olan Yunan ekibini, 19 sayı, 5 ribaund, 3 asistle kupaya taşıdı. Finalin en skorer oyuncusu olan Green, organizasyonda MVP ödülünü de kazandı. FIBA ve ULEB arasındaki anlaşma gereği ve Monaco, önümüzdeki sezon Eurocup'ta yer alacak.

    1. 7.5.2018 14:26
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