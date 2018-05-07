Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Süper Lig’in 33’üncü haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyor.
Bu sezon özellikle takımdaki sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı kadro istikrarını yakalayamayan Trabzonspor'da, Bursaspor maçı öncesi de 7 eksik bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Castillo, Onur, Kamil Ahmet ve Uğur'un yanı sıra Kasımpaşa maçında gördükleri kartlarla Kucka, Hubocan ve Okay'ın cezalı duruma düşmesi, teknik direktör Rıza Çalımbay'ı da zor durumda bıraktı.
ORTA SAHA VE STOPERDE ALTERNATİF KALMADI
Bursaspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamayacak olan Çalımbay en büyük sıkıntıyı ise stoper ve orta sahada yaşayacak. Stoperde Uğur'un sakatlığında orta saha oyuncusu Okay'ı oynatan deneyimli teknik adamın, Okay ve Hubocan'ın Kasımpaşa maçında gördükleri kırmızı kartlar sonrası alternatif olarak elinde sadece Mustafa, Durica ve genç oyuncu Hüseyin kaldı. Ayrıca Çalımbay'ın orta sahada Kucka'nın da cezalı duruma düşmesi nedeniyle bu oyuncunun yerinde kanat oyuncusu Olcay'ı oynatabileceği öğrenildi.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Öte yandan Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor'da verilen 2 gün izin de bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
- 7.5.2018 10:53
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER DOĞRULAR İÇİN AHMET ÇAKAR HOCA GEREKENİ SÖYLEMİŞ. BİZ SPOR SEVERLERE HİÇ BİR ŞEY BIRAKMAMIŞ.TEBRİKLER AHMET HOCA, TEBRİKLER ERMAN HOCA
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Aykut Kocaman: "Bırakabilirim"
Toplam 7
Yorum
bjk advers Aykutu az kalsın unutuyordum KENDİSİ LİGİMİZE DEĞER KATAN çok şerefli BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜR BIRAKMASI ÇOK BÜYÜK KAYIP OLUR !
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Galatasaray'ın penaltı isyanı!
Toplam 3
Yorum
Yorumcu Fener hakemle, Galatasaray hakemi de yenerek kazandı.
Trabzonspor’da kadro sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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