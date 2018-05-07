Trabzonspor’da kadro sıkıntısı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’da kadro sıkıntısı

    Trabzonspor’da kadro sıkıntısı

    Süper Lig’in 33’üncü haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan , sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyor.

    Bu sezon özellikle takımdaki sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı kadro istikrarını yakalayamayan 'da, Bursaspor maçı öncesi de 7 eksik bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Castillo, Onur, Kamil Ahmet ve Uğur'un yanı sıra Kasımpaşa maçında gördükleri kartlarla Kucka, Hubocan ve Okay'ın cezalı duruma düşmesi, teknik direktör 'ı da zor durumda bıraktı.

    ORTA SAHA VE STOPERDE ALTERNATİF KALMADI
    Bursaspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamayacak olan Çalımbay en büyük sıkıntıyı ise stoper ve orta sahada yaşayacak. Stoperde Uğur'un sakatlığında orta saha oyuncusu Okay'ı oynatan deneyimli teknik adamın, Okay ve Hubocan'ın Kasımpaşa maçında gördükleri kırmızı kartlar sonrası alternatif olarak elinde sadece Mustafa, Durica ve genç oyuncu Hüseyin kaldı. Ayrıca Çalımbay'ın orta sahada Kucka'nın da cezalı duruma düşmesi nedeniyle bu oyuncunun yerinde kanat oyuncusu Olcay'ı oynatabileceği öğrenildi.

    HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
    Öte yandan Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor'da verilen 2 gün izin de bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın 'nde toplanarak saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

    1. 7.5.2018 10:53
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