Akyazı rakibe değil Trabzonspor'a kabus oldu. – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Akyazı rakibe değil 'a kabus oldu.

    Akyazı rakibe değil Trabzonspor'a kabus oldu.

    , yeni stadyumunda unutulmaz maçlar yaşıyor. Bordo-mavililer Akyazı'da bulunan Spor Kompleksi içinde yer alan arzuladığı saha sonuçlarını taraftarı önünde alamadı. Yeni stadyum rakibe değil adeta Trabzonspor'a kabus oldu.

    Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, 18 Aralıkta birlikte açtıkları spor kompleksi Türkiye'nin en modern stadyumu unvanına sahip. Trabzon'nun Akyazı Mahallesinde bulanan spor kompleksi , efsanelerinden 'in adını taşıyor.

    KAYBI KAZANCINDAN DAHA ÇOK
    Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte bugüne kadar Süper Lig'de 25 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet , 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi attığı 42 gole karşılık ise kalesinde ise 37 gol gördü. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı maçlarda 33 puan toplarken 37 puanda kaybetti.

    UNUTULMAZ MAÇLARA İMZA ATTI
    Trabzonspor, yeni stadyumunda unutulmaz maçlara imza attı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği maçta siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, bu sezon ise 3-0 önde getirdiği Aytemiz Alanyaspor maçını 4-3 kaybetti. Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor son oynadığı Kasımpaşa maçını ise 5-2 kaybetti.

    7 GOLLÜ MAÇLARIN BİRİNİ KAZANDI
    Trabzonspor, evinde oynadığı 7 gollü maçların sadece birini kazandı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ve bu sezonla birlikte evinde 5 maçta 7 gollü maç yaşadı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi Osmanlıspor'u 4-3 mağlup ederken diğer maçlarda ise Beşiktaş'a ve Aytemiz Aalanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 ve son maçta Kasımpaşa'şa 5-2 mağlup oldu.

    SADACE GALATASARAY'I YENDİ
    Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda sadece Galatasaray'ı mağlup etti. Karadeniz ekibi 8 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubilet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer sarı-kırmızılı takım ile yeni evinde oynadığı 2 maçta 2-0 ve 2-1'lık skorlarla sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar alırken, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi.

    Trabzonspor'un bugüne kadar yeni stadyumunda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle;
    Trabzonspor - Gaziantepspor: 4-0
    Trabzonspor - Alanyaspor: 0-0
    Trabzonspor - Karabükspor: 1-0
    Trabzonspor - Galatasaray: 2-0
    Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4
    Trabzonspor - Gençlerbirliği: 0-0
    Trabzonspor - Kayserispor: 2-3
    Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0
    Trabzonspor - Bursaspor: 1-2
    Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
    Trabzonspor - Gençlerbirliği: 3-1
    Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-4
    Trabzonspor - T.M Akhisarspor: 1-6
    Trabzonspor - Galatasaray. 2-1
    Trabzonspor - Osmanlıspor: 4-3
    Trabzonspor - Antalyaspor: 3-0
    Trabzonspor - Bursaspor: 1-0
    Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1
    Trabzonspor - Göztepe:0-0
    Trabzonspor - Başakşehir: 0-1
    Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 4-1
    Trabzonspor - Kayserispor: 4-0
    Trabzonspor - Sivasspor: 0-2
    Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-5

    1. 7.5.2018 10:30
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