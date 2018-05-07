Eskişehir Basket'te hedef ligi 7. bitirmek

Özeçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve ilk devreyi 15 maçta 10 galibiyetle 4. bitirdiklerini, ikinci yarıya ise şanssızlıklarla başladıklarını kaydetti.

Sakatlıklar nedeniyle dört oyuncudan uzun bir süre yararlanamadıklarını ifade eden Özeçoğlu, şöyle konuştu:

"İyi yönetilen, karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu tip iniş ve çıkışlar olacaktır. Biz bu yola çıkarken belirlediğimiz hedef doğrultusunda 5 yılda Eskişehir Basket'in Avrupa kupalarında oynayan bir takım haline geleceğini söylemiştik. Üçüncü yılımızda bunu gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimal Avrupa kupalarında oynayacağız. Eskişehirli sporseverlere, Avrupa'da mücadele eden, Avrupa takımlarını buraya getiren bir Eskişehir Basket izlettireceğiz. O kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz."

Sinan Özeçoğlu, ligin normal sezonunun sona ermesine iki maç kaldığını aktararak, "Sezon başında koyduğumuz play-off oynama hedefini garantiledik, ligi 7. bitirmek istiyoruz. Kalan iki maçı da kazanmalıyız." diye konuştu.

Önce Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda, ardından da Eskişehir'de Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayıp normal sezonu noktalayacaklarını dile getiren Özeçoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Sakarya maçı çok önemli, 7. sırada yer alacak takımı belirleyecek maç olma durumu var. Bütün Eskişehirli sporseverleri evimizdeki maça bekliyoruz. Bu salonu doldurmamız gerekiyor. Bu takım bunu hak ediyor. Güzel bir sezon geçirdik. Play-off'ta da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl en az 9 Avrupa takımı ilimize gelecek. Avrupa takımlarını burada sporseverlere izletmek bizim için de ayrı bir heyecan olacak."