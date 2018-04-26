Paunic sezonu kapattı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Paunic sezonu kapattı

    Paunic sezonu kapattı

    'ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen Sırp şutör gardı , yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacak.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'ın Sırp şutör gardı , şanssız bir sakatlık yaşadı. Mavi-yeşilli takımın, geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Paunic'ten kötü haber geldi. Çekilen MR sonucu sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen Ivan Paunic'in ameliyat olmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Ivan Paunic'in yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
    1. 26.4.2018 12:26
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