Pınar Karşıyaka'da hedef Avrupa – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da hedef Avrupa

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'da hedef Avrupa

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi 'nın genel menajeri , yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9'uncu tamamlamak istediklerini belirtti.

    yapılan yazılı açıklamaya göre formasını giyen basketbolcular Erdi Gülaslan, Metin Türen, Egemen Güven, Mert Celep, Bryon Allen, , David Kennedy ile genel menajer ve takım menajeri Emin Saraç, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu.

    Öğrencilerin sorularını yanıtlayan , 'yı tercih etmesinin en büyük sebeplerinden birinin taraftar olduğunu belirtti.

    Pınar Karşıyaka taraftarının çok özel olduğunu dile getiren Wood, "Kariyerimde 20 bin seyircinin önünde oynadığım maçlar da oldu. Ancak bizim taraftarımız çok özel. Gerektiğinde birkaç bin kişiyle bile çok daha ateşli bir atmosfer oluşturabiliyor. Çok etkileyici bir taraftarımız var, sahadaki 6'ncı adamımız gibi." ifadelerini kulladı.

    Kaptan Erdi Gülaslan ise birçok takımda forma giydiğini hatırlatarak "Diğer takımların seyircileri var, bizimse taraftarımız. Oyunculara yönelik yapılan anketlerde en iyi taraftarın Pınar Karşıyaka'da olduğu sonucu çıkıyor. Böyle bir atmosferde olmak bir ayrıcalık, her oyuncunun bu ayrıcalığı yaşaması lazım." diye konuştu.

    HEDEF AVRUPA
    Ligde normal sezonun bitmesine 6 maç kala hedefleri hakkındaki soruyu yanıtlayan genel menajer ise Pınar Karşıyaka'nın 10 yıldır aralıksız olarak Avrupa kupalarında mücadele ettiğini hatırlattı.

    İlk kuralın doğru hedef koyabilmek olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

    "Sezon başında hedefi doğru belirleyememek, bazen taraftar, yönetim ve camiada motivasyon düşüklüğü yaratabilir. Ancak biz önümüzdeki sene, Pınar Karşıyaka'yı Avrupa kupalarında görmek istiyorsak bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sırada bitirmek zorundayız. Kalan 6 haftada play-off şansını sonuna kadar zorlayıp yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9'uncu tamamlamak istiyoruz."

    Söyleşi sonunda öğrenciler oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirirken, günün anısına üniversite tarafından herkese fidan sertifikası armağan edildi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:32
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