Pınar Karşıyaka umudunu koruyor

Allen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünkü UCAM Murcia karşılaşmasının iki takım için de zor ve sert geçtiğini söyledi. Her iki ekibin de sahada en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden Allen, "Rakibimiz sayı avantajıyla döndü ancak önümüzde 40 dakika daha var." diye konuştu.

Müsabakada yaşanan skorboard arızasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten yeşil-kırmızılı basketbolcu, "Bu arıza ritim bulmamızı engelledi, oyundan düşürdü ve bizi de soğuttu. Ne olursa olsun rakibimiz de aynı şartlarda oynadı. Onlar işlerini daha iyi yaptı. Önümüzdeki hafta daha iyi oynayıp, turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 31 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Pınar Karşıyaka, daha sonra FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 4 Nisan Çarşamba günü İspanya'da UCAM Murcia ile karşılaşacak.