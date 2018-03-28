Pınar Karşıyaka umudunu koruyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    umudunu koruyor

    Pınar Karşıyaka umudunu koruyor

    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya 14 sayı farkla 79-65 mağlup olan 'nın oyuncularından Bryon Allen, rövanşta daha iyi oynayıp turu geçmek istediklerini bildirdi.

    Allen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünkü UCAM Murcia karşılaşmasının iki takım için de zor ve sert geçtiğini söyledi. Her iki ekibin de sahada en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden Allen, "Rakibimiz sayı avantajıyla döndü ancak önümüzde 40 dakika daha var." diye konuştu.

    Müsabakada yaşanan skorboard arızasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten yeşil-kırmızılı basketbolcu, "Bu arıza ritim bulmamızı engelledi, oyundan düşürdü ve bizi de soğuttu. Ne olursa olsun rakibimiz de aynı şartlarda oynadı. Onlar işlerini daha iyi yaptı. Önümüzdeki hafta daha iyi oynayıp, turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 31 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak , daha sonra FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 4 Nisan Çarşamba günü İspanya'da UCAM Murcia ile karşılaşacak.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pınar Karşıyaka umudunu koruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN