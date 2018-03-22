Karesispor, öğrenciler ile buluştu – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Karesispor, öğrenciler ile buluştu

    Karesispor, öğrenciler ile buluştu

    ’i Türkiye Ligi’nde başarı ile temsil eden Karesispor Basketbol takımı, basketbolu gençlere sevdirmek için okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerle buluşuyor.

    Karesispor Basketbolu tüm 'e yaymaya, tutkusunu bütün şehirle paylaşmaya devam ediyor. Karesispor Basketbol takımı Teknik heyet ve oyuncuları Albay Cemal Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

    Okulun spor salonunda Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenör Gencer Baytimur, oyuncular Hazer Avcı, Ryan Wright ve Kerem Gülmez ile lisenin 300'e yakın öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen panelde öğrenciler şehirlerindeki profesyonel takım yöneticileri ve oyuncularına soru sorma, hayallerini ve hedeflerini öğrenme imkanı buldu.

    Soru-cevap kısmının ardından spor salonunu dolduran öğrencilere konuşan Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, "Bu hafta deplasmandayız. Ancak haftaya Perşembe günü Bandırma Kırmızı ile karşılaşacağız. Bu maçta sizleri de aramızda görmek istiyoruz. En iyi şekilde ağırlanacağınızın sözünü veriyorum. Siz bizi bugün en iyi şekilde ağırladınız, haftaya da biz sizleri ağırlayacağız" dedi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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