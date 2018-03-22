Karesispor, öğrenciler ile buluştu
Balıkesir’i Türkiye Basketbol Ligi’nde başarı ile temsil eden Karesispor Basketbol takımı, basketbolu gençlere sevdirmek için okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerle buluşuyor.
Okulun spor salonunda Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenör Gencer Baytimur, oyuncular Hazer Avcı, Ryan Wright ve Kerem Gülmez ile lisenin 300'e yakın öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen panelde öğrenciler şehirlerindeki profesyonel takım yöneticileri ve oyuncularına soru sorma, hayallerini ve hedeflerini öğrenme imkanı buldu.
Soru-cevap kısmının ardından spor salonunu dolduran öğrencilere konuşan Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, "Bu hafta deplasmandayız. Ancak haftaya Perşembe günü Bandırma Kırmızı ile karşılaşacağız. Bu maçta sizleri de aramızda görmek istiyoruz. En iyi şekilde ağırlanacağınızın sözünü veriyorum. Siz bizi bugün en iyi şekilde ağırladınız, haftaya da biz sizleri ağırlayacağız" dedi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
-
Onur Kıvrak özel çalışıyor
Toplam 5
Yorum
koçbey Onur'un degajları hiç iyi değil.Top zor geçiyor orta alanı.Topu oyuna sokma konusunda sıkıntıları var yan top zaafına hiç değinmiyorum bile
-
Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 7
Yorum
Mert Böyle dik kafalı ve sabit fikirli olursan daha çok takım değiştirirsin.
-
İstikrarın adı Yusuf Yazıcı
Toplam 1
Yorum
Mustafaerdem61 Yusuf Yazıcı, eğer hayal gücünü kullanıp, oynadığın futbolu sanat haline getirirsen seyrine doyum olmayan bir futbolcu olursun.
Karesispor, öğrenciler ile buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.