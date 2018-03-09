Karesispor kötü gidişe son vermek istiyor
Türkiye Basketbol Ligi’nin 26. Haftasında Karesispor, evinde Bursaspor Durmazlar ile karşılaşacak.
Karesispor Bursa Durmazlar maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Baş Antrenör Gencer Baytimur, "5 maçtır kötü giden bir dönem geçiriyoruz. Takımlar böyle periyotları genelde büyük bir maç kazanarak geride bırakırlar. Bursaspor Durmazlar lig ikincisi ama Karesispor ligin ilk yarısında hem de Bursa'da kazanmayı başarmış. Şimdi kendi evimizdeyiz. Gökhan dışında ciddi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Elbette Gökhan bizim uzun rotasyonumuz için çok önemli bir oyuncu ama ben sahadaki her oyuncumun elinden geleni yapacağına inanıyorum" dedi.
Hazer Avcı, "Mücadelemiz son topa kadar savaşmak"
Karesispor'lu Hazer Avcı'da, Bursaspor Durmazlar karşılaşmasında en büyük gücün taraftar desteği olacağını belirterek "Bursaspor Durmazlar lige kötü bir giriş yapsa da şu anda ikinci sırada, bu da zaten ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösteriyor. Ancak bizde Gencer hocayla birlikte yeni bir oyun tarzına adapte oluyoruz. Bu oyun tarzıyla yeniden kazanmaya başlayacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Bursa'da yenmeyi başarmıştık, şimdi işimiz daha kolay çünkü kendi salonumuzda seyircimiz önünde oynayacağız. Dolu tribünler önünde oynamayı istiyoruz, hedefimiz son topa kadar savaşıp kazanmak" şeklinde açıkladı.
Karesispor-Bursaspor Durmazlar karşılaşması 10 Mart Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşmayı Turgut Işık, Murat Amaç, Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:04
-
Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
-
Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
-
"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
Karesispor kötü gidişe son vermek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.