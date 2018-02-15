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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    , ’a hazır

    Karesispor, Antalyaspor’a hazır

    'nin 22. haftasında , Kurtdereli Spor Salonu'nda ’u ağırlayacak. Bu müsabaka da yeni transfer Ryan Wright’da ilk kez Karesispor taraftarı önüne çıkacak.

    'da maç hazırlıkları Kurtdereli Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam ediyor. Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Ayan, "Üst üste istemediğimiz sonuçlar aldık. Doğru yabancıyı bulmak adına çalışmalar yürütürken hala play-off potasında kalmamız zaten sezon başında ne kadar doğru bir kadro kurduğumuzu gösteriyor. Artık Ryan Wright aramızda. Kendisi pazartesiden beri hem takımla hem de özel antrenmanlarla bu maça hazırlanıyor. Antalyaspor maçında da sahada olacak. Takıma pozitif bir hava ve yeni bir güç katacağına inanıyorum. Tabii onun da ilk maçına Kurtdereli'de çıkacak olması bir avantaj. Bakırköy maçındaki atmosferden çok etkilendiğini söyledi bizlere. Biz bu şehrin takımıyız. Taraftarlarımız bu zamana kadar bize evimizde oynadığımız maçlarda itici güç oldular. Yine Kurtdereli'yi doldururlarsa takımda son topa kadar her şeyini ortaya koyacak ve kazanmak için hep birlikte savaşacağız" şeklinde konuştu.

    Ryan Wright ilk kez seyircisi ile buluşacak
    Karesispor'un geçtiğimiz hafta Bahreyn'in Al-Ahli takımından kadrosuna kattığı Kanadalı oyuncu Ryan Wright Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Wright, "Henüz geçtiğimiz hafta sonunda takıma katılmama rağmen takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burada çok iyi takım ve güzel bir organizasyon var. Sistemi öğrenmek ve takıma yardımcı olmak için ben de elimden geleni yapıyorum. Hafta sonunda izlediğim maçta taraftarlarımız oldukça iyiydi. Bir ara herkes ayakta izliyordu ve takımı destekliyordu. Bunlar her oyuncunun isteyeceği şeyler. Umarım hafta sonu oynanacak maçta da bizi desteklerler. Ben de onlar için elimden geleni yapacağım" dedi.

    Karesispor-Antalyaspor maçı 17 Şubat Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Orkun Yurtdaş, Ali Köseoğlu, hakem üçlüsü yönetecek.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:42
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