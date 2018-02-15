Karesispor, Antalyaspor’a hazır
Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Karesispor, Kurtdereli Spor Salonu'nda Antalyaspor’u ağırlayacak. Bu müsabaka da yeni transfer Ryan Wright’da ilk kez Karesispor taraftarı önüne çıkacak.
Ryan Wright ilk kez seyircisi ile buluşacak
Karesispor'un geçtiğimiz hafta Bahreyn'in Al-Ahli takımından kadrosuna kattığı Kanadalı oyuncu Ryan Wright Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Wright, "Henüz geçtiğimiz hafta sonunda takıma katılmama rağmen takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burada çok iyi takım ve güzel bir organizasyon var. Sistemi öğrenmek ve takıma yardımcı olmak için ben de elimden geleni yapıyorum. Hafta sonunda izlediğim maçta taraftarlarımız oldukça iyiydi. Bir ara herkes ayakta izliyordu ve takımı destekliyordu. Bunlar her oyuncunun isteyeceği şeyler. Umarım hafta sonu oynanacak maçta da bizi desteklerler. Ben de onlar için elimden geleni yapacağım" dedi.
Karesispor-Antalyaspor maçı 17 Şubat Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Orkun Yurtdaş, Ali Köseoğlu, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:42
-
İki yolcu birden
Toplam 10
Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
-
Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 10
Yorum
oğuz Ali Koç gelecek! Fenerbahçe'de yüzler ilelebet gülecek!
-
Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi...
Toplam 15
Yorum
metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
Karesispor, Antalyaspor’a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.