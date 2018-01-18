Yeşilgiresun, Jefferson'la sözleşme imzaladı
?Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu Davon Jefferson'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin ikinci devresi öncesi kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer alan Jefferson ile anlaşma sağlandığı ve oyuncuyla sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.
Davon Jefferson, Bahçeşehir Koleji'nde bu sezon 5 maçta 24,2 dakika, 12,4 sayı, 8,4 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:47
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Hamza Hamzaoğlu "Nasri de bizim oyuncumuz''
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z RIZA HOCA ANTALYADAN OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞMA ANTALYA ZORDA BAŞKA KAPIYI ÇAL
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Ada'dan Josef'e servet
Toplam 6
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hakan 1-2 sene sonra aldıkları fiyatın 5 mılyon eur altına haraç mezat gonderir bizim yönetim. üste de futbolcuya para verırler biraz.
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 2
Yorum
Bence Bence Adriano Da Satilabilir Caner Var üste Orkan cinar Sol Beck oynatsin Zaten 17 Mac Sol Beck oynamis Bir Oyuncu
Yeşilgiresun, Jefferson'la sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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