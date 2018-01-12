Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)

15.15 TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor (TOFAŞ)

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece (BJK Akatlar)

20.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Cebeci)

14 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)

15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Sakarya)

17.00 Muratbey Uşak-Trabzonspor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

19.30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Sinan Erdem)





- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Bornova Beckerspor-Abdullah Gül Üniversitesi (Bornova Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Beşiktaş-Çukurova Basketbol (BJK Akatlar)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-BOTAŞ (Caferağa)

14 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Antakya)





- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Sigortam.net Bakırköy Basket (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-Karesispor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)

15.00 Petkim Spor-Bursaspor Durmazlar (ENKA)

16.30 Yalova Group Belediye-Akhisar Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Selçuklu Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Düzce Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Afyon Belediyespor-Antalyaspor (Afyonkarahisar Atatürk)

14 Ocak Pazar:

13.00 Bandırma Kırmızı-Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)