Muratbey Uşak umut arıyor

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 10 yenilgi alan düşme hattında son sıradaki Muratbey Uşak, yarın Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanında çıkış arayacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Antrenör Aziz Bekir yönetiminde ilk kez kazanmaya çalışacak kırmızı-siyahlı ekip bu sezon 13 maçta tek galibiyetle yetinirken Büyükçekmece ise 5 galibiyet elde etti.