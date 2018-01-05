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    05 Ocak 2018, Cuma
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    umut arıyor

    Muratbey Uşak umut arıyor

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 10 yenilgi alan düşme hattında son sıradaki , yarın Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanında çıkış arayacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Antrenör Aziz Bekir yönetiminde ilk kez kazanmaya çalışacak kırmızı-siyahlı ekip bu sezon 13 maçta tek galibiyetle yetinirken Büyükçekmece ise 5 galibiyet elde etti.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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