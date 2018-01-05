Muratbey Uşak umut arıyor
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 10 yenilgi alan düşme hattında son sıradaki Muratbey Uşak, yarın Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanında çıkış arayacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Antrenör Aziz Bekir yönetiminde ilk kez kazanmaya çalışacak kırmızı-siyahlı ekip bu sezon 13 maçta tek galibiyetle yetinirken Büyükçekmece ise 5 galibiyet elde etti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
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