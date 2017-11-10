 Büyükşehir , Beşiktaş ile karşılaşacak – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Büyükşehir , Beşiktaş ile karşılaşacak

    Büyükşehir , Beşiktaş ile karşılaşacak

    Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tahincioğlu BSL’nin 6. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. 11 Kasım Cumartesi günü Sakarya Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele 20.15’te başlayacak.

    Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. 11 Kasım Cumartesi günü Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele 20.15'te başlayacak ve BeinSports'tan canlı olarak yayınlanacak. Basketbol Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Basketbol Takımımızın 11 Kasım Cumartesi günü 20.15'te Beşiktaş Sompo Japan ile oynayacağı zorlu mücadeleye tüm taraftarlarımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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