Sakarya, Pryor ile yollarını ayırdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Rodney Pryor ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarından Georgetown'dan transfer edilen Rodney Pryor ile yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Genç oyuncu Rodney Pryor'a takımımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, basketbol hayatında başarılar diliyoruz." denildi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:21
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Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
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Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
Sakarya, Pryor ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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