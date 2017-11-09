 Sakarya, Pryor ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Sakarya, Pryor ile yollarını ayırdı

    Sakarya, Pryor ile yollarını ayırdı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından , ABD'li oyuncu ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarından Georgetown'dan transfer edilen ile yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

    Açıklamada, "Genç oyuncu Rodney Pryor'a takımımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, basketbol hayatında başarılar diliyoruz." denildi.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:21
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