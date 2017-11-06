Muratbey Uşak kötü gidişatı durduramadı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde evinde Sakarya Büyükşehir Basketbol'a da 81-69 mağlup olan Muratbey Uşak, bu sezon oynadığı 5 maçta tek galibiyetle yetindi.
Ligde sadece evinde Darüşşafaka'yı 84-80 yenebilen kırmızı-siyahlı ekip, şimdiden düşme barajında bulunuyor. Miles ve Solomon'un sakat olduğu, Dorsey'le yollarını erken ayıran Uşak'ta Ofoegbu, Calloway ve Carmichael'ın transfer edilerek kadroda erken operasyon yapılması da kötü gidişi durdurmaya yetmedi. Pes etmeye niyetleri olmadığını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Biz inatçı bir takımız. Buraya kolay gelmedik, kolay da pes etmeyiz. Çıkış yakalayacağız. Lig bu sene zor ama çok çalışacağız" diye konuştu.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:30
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 4
Yorum
forever1903 makine, seviyoruz seni, ama 2-3 macta dinlendirilmesi gerek yoksa gecen sene atiba gibi düsüse gecer, kupa maclarinda oynamamali
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Fenerbahçe skoru koruyamıyor
Toplam 1
Yorum
mehmet sorunda burada zaten sen FENERBAHÇE sin öne geçince durmayacaksın çağ dışı anlayışla skoru korumaya çalışmayacaksın Yazıklar olsun
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''Benden bu kadar''
Toplam 13
Yorum
fb44_ hadi inşaALLAH.......... BIRAKIN artık Fenerbahçemizi, yakamızdan düşün vizyonu küçük insanlar! giderken azizini yanına almayı unutma :):):)
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