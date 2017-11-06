Muratbey Uşak kötü gidişatı durduramadı

Ligde sadece evinde Darüşşafaka'yı 84-80 yenebilen kırmızı-siyahlı ekip, şimdiden düşme barajında bulunuyor. Miles ve Solomon'un sakat olduğu, Dorsey'le yollarını erken ayıran Uşak'ta Ofoegbu, Calloway ve Carmichael'ın transfer edilerek kadroda erken operasyon yapılması da kötü gidişi durdurmaya yetmedi. Pes etmeye niyetleri olmadığını söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Biz inatçı bir takımız. Buraya kolay gelmedik, kolay da pes etmeyiz. Çıkış yakalayacağız. Lig bu sene zor ama çok çalışacağız" diye konuştu.