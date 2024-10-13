TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!
Kariyerini yurt dışında sürdüren milli futbolcularımızdan biriyle ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Liverpool, o ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
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Haberin devamında yüksek bonservis talep eden Benfica'nın teklifi kabul etmeyeceği yazıyor.
Orkun Kökçü'nün Benfica ile Haziran 2028'e kadar süren ve 150 milyon euroluk büyük bir serbest kalma maddesi içeren bir sözleşmesi bulunuyor.
80 MİLYON EURO...
Haberde son olarak Liverpool'un bu kadar fazla ödeme yapması beklenmese de Benfica'nın 80 milyon euro talep edeceğinin tahmin edildiği belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla çıktğı 9 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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