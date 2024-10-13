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Haberler Transfer

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!

Kariyerini yurt dışında sürdüren milli futbolcularımızdan biriyle ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Liverpool, o ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 13:03
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!

Portekiz ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!

GiveMeSport'ta yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kadrosunu güçlendirmek için 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!

Orkun ile Feyenoord döneminde birlikte çalışan ve 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yaşayan Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un bu transferi özel olarak istediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!

Haberin devamında yüksek bonservis talep eden Benfica'nın teklifi kabul etmeyeceği yazıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!

Orkun Kökçü'nün Benfica ile Haziran 2028'e kadar süren ve 150 milyon euroluk büyük bir serbest kalma maddesi içeren bir sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'dan milli yıldıza kanca!

80 MİLYON EURO...

Haberde son olarak Liverpool'un bu kadar fazla ödeme yapması beklenmese de Benfica'nın 80 milyon euro talep edeceğinin tahmin edildiği belirtiliyor.

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