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Haberler Transfer

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Real Madrid'de futbol kariyerini sürdüren Arda Güler'in az süre bulduğu gerekçesi ile İspanyol devinden ayrılacağı ve devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye döneceği söylentileri ortaya çıkmıştı. İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 11:10
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MEHMET MERT ERENLER
Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı ağırladı.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Ay yıldızlılar maçı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve grubunda liderliğini sürdürdü.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Karadağ karşısında maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen millilerde, Arda Güler performansıyla beğeni topladı.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Genç yıldızın, maçın 38. dakikasında Karadağlı futbolcu Marko Bakic'e attığı çalım, izleyenleri büyüledi.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Öte yandan Arda Güler ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Yeni sezonda Real Madrid'de az süre aldığı gerekçesiyle devre arasında Fenerbahçe'ye döneceği söylentileri çıkan milli oyuncu, geleceği ile ilgili kararını verdi.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

HİÇBİR YERE GİTMEYİ PLANLAMIYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmaya kesinlikle niyeti yok.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Moretto haberinde ayrıca Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanan 19 yaşındaki futbolcunun kalmasını istediğini belirtti.

Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu

Arda Güler, Real Madrid'e 2023 yazında Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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