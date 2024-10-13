Arda Güler'den flaş transfer kararı! İspanyol basını duyurdu
Real Madrid'de futbol kariyerini sürdüren Arda Güler'in az süre bulduğu gerekçesi ile İspanyol devinden ayrılacağı ve devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye döneceği söylentileri ortaya çıkmıştı. İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
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Genç yıldızın, maçın 38. dakikasında Karadağlı futbolcu Marko Bakic'e attığı çalım, izleyenleri büyüledi.
Öte yandan Arda Güler ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Yeni sezonda Real Madrid'de az süre aldığı gerekçesiyle devre arasında Fenerbahçe'ye döneceği söylentileri çıkan milli oyuncu, geleceği ile ilgili kararını verdi.
HİÇBİR YERE GİTMEYİ PLANLAMIYOR
Matteo Moretto'nun haberine göre, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmaya kesinlikle niyeti yok.
Moretto haberinde ayrıca Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanan 19 yaşındaki futbolcunun kalmasını istediğini belirtti.
Arda Güler, Real Madrid'e 2023 yazında Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'le 10 karşılaşmaya çıktı ancak henüz takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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