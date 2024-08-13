Sivasspor Keita Balde'yi transfer etti!

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Yiğidolar, Spartak Moskova'dan ayrılan Keita Balde'yi transfer etti.

Sivasspor, Senegalli futbolcunun transferini resmen açıkladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sivasspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor'umuz, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Keita Balde ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Balde, Başkanımız Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Net Global Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Barcelona altyapısında da eğitim alan Keita Balde, kariyerinde sırasıyla Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Espanyol ve Spartak Moskova'da oynadı.