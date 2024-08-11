Rey Manaj: Giderim kalırım bilmiyorum

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yiğidolar'da Rey Manaj dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MANAJ'IN AÇIKLAMALARI:

Çok iyi bir maç çıkardık. 7-8 pozisyonumuz vardı. Trabzonspor büyük bir takım. Ligde hep tepelerde oynuyorlar. Rakibimize çok saygı duyuyorduk. Berabere bitti, adil bir sonuç oldu. Sıradaki maça bakacağız. Kamptan yeni çıktık. 1 ay önce bitirdik. Transfer sürecinde kulübümüzle görüştük. Hala devam ediyor. Giderim, kalırım henüz bilmiyorum. Ben Sivas'ı çok seviyorum. Burada bana hep iyi davranıldı. Devam etmem söz konusu olursa tabii ki devam edeceğim.