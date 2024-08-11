Haberler Transfer

Rey Manaj: Giderim kalırım bilmiyorum

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yiğidolar'da Rey Manaj dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 22:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rey Manaj: Giderim kalırım bilmiyorum

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yiğidolar'da Rey Manaj dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MANAJ'IN AÇIKLAMALARI:

Çok iyi bir maç çıkardık. 7-8 pozisyonumuz vardı. Trabzonspor büyük bir takım. Ligde hep tepelerde oynuyorlar. Rakibimize çok saygı duyuyorduk. Berabere bitti, adil bir sonuç oldu. Sıradaki maça bakacağız. Kamptan yeni çıktık. 1 ay önce bitirdik. Transfer sürecinde kulübümüzle görüştük. Hala devam ediyor. Giderim, kalırım henüz bilmiyorum. Ben Sivas'ı çok seviyorum. Burada bana hep iyi davranıldı. Devam etmem söz konusu olursa tabii ki devam edeceğim.

F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
Samsunspor - Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Sarı saçlarıyla dostu Esra Erol'a benzetilmişti...Bergüzar Korel imajını değiştirdi! "10 yaş gençleşmiş"
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez!
Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
''Sivas'ta oynamak zor'' ''Sivas'ta oynamak zor'' 22:15
Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon 22:09
''Sivas'a karşı oynamak kolay değil'' ''Sivas'a karşı oynamak kolay değil'' 22:04
Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! 21:56
''Bir puana üzgünüz'' ''Bir puana üzgünüz'' 21:53
Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama... Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama... 21:32
Daha Eski
Iğdır FK deplasmanda kazandı! Iğdır FK deplasmanda kazandı! 21:29
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 21:13
Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! 19:15
Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE 18:47
Milliler 12. bitirdi Milliler 12. bitirdi 18:45
Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! 18:40