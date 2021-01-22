Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

Son dakika haberi: ’de operasyonu!

Son dakika haberi: Forvet takviyesi için harekete geçen 'nin, sezon sonu ile mukavelesi bitecek olan ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 17:19
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

, orta sahaya yaptığı hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

Gelecek sezonun hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega'yı gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

maçı sonrası politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkanı , "Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe'nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

Yaz dönemi için kolları şimdiden sıvayan 'de formasını giyen ile gelecek sezon için anlaşmış ve önemli bir adım atılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

Sarı-lacivertliler, forvet içinse 'nun Malili golcüsü 'yı bitirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

Sezon sonu ile mukavelesi bitecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu için menajerleriyle, sarı-lacivertli yetkililerin temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

'nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında kanalı spor yorumcusu , önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

PORTO İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIYOR

İHA'nın özel haberine göre; oyuncun için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, "Marega, Porto'nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor" dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, 'nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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