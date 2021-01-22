Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Moussa Marega operasyonu!

PORTO İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIYOR

İHA'nın özel haberine göre; oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, "Marega, Porto'nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor" dedi.