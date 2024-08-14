TRANSFER HABERİ | EURO 2024'ün yıldız kalecisi İngiliz deviyle anlaştı!

EURO 2024'te gösterdiği performansla yıldızlaşan 23 yaşındaki Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili, Liverpool ile kişisel şartlarda anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool ile kişisel şartlarda anlaşan Mamardashvili, bir veya iki yılını kiralık olarak başka bir yerde geçirmekten bile çekinmiyor.

Bir başka Premier Lig ekibi Bournemouth, Gürcü file bekçisini transfer etmeye sıcak bakıyor. Liverpool'un planı ise Mamardashvili'nin Alisson Becker'den sonra takımın yeni kalecisi olması.

KULÜBÜYLE HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK

Halihazırda Valencia'nın kalecisi olan ve İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle henüz bir anlaşma yok. Menajerler artık kulüp görüşmeleri için Valencia'da.