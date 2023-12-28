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Real Madrid ve Bayren Münih Raphael Varane transferi için karşı karşıya

Son dakika spor haberlerleri... Devre arasında Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Raphael Varane için Bayern Münih ve Real Madrid'in transferde karşı karşıya gelebileceği yazıldı. İşte haberin detayları...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:50
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Real Madrid ve Bayren Münih Raphael Varane transferi için karşı karşıya

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İngiltere Premier Lig'de istikrarsız bir dönem geçiren Manchester United ara transfer döneminde bazı yıldız isimleriyle yollarını ayırabilir.

2021 yılında Real Madrid'den ayrılan ve Manchester United'ın yolunu tutan Raphael Varane bu sezon İngiliz devinde süre bulmakta zorlanıyor. İspanyol gazetesi Sport'un yaptığı habere göre Fransız stoper takımdan ayrılmak istiyor.

Tecrübeli savunma oyuncusuyla eski kulübü Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih de ilgileniyor.

Alman devi Bayern Münih'in sakatlıklar nedeniyle stoper hattında yaşadığı sorunlara ek olarak Kim Min-Jae ve Noussair Mazraoui gibi önemli oyuncularının sezon ortasında milli takımlarına gidecek olması nedeniyle bu bölgede sorun yaşayacağı belirtildi.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Christoph Freund ara transferde defans hattına bir takviye yapacaklarını doğruladı. Ek olarak Freund'un 30 yaşındaki Fransız stoper için 20 milyon euro ödeyebilecekleri de iddia edildi.

Bu sezon Manchester United'da 15 mücadeleye çıkan Varane 1 gol kaydetti.

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