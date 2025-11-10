Trabzonspor'un orta sahası Belçika'dan gelecek! Ara transfer döneminde...

Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler planlayan Trabzonspor, Anderlecht'in 24 yaşındaki orta sahası Yari Verschaeren'i takip listesinde tutuyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, ocak ayında harekete geçecek. Belçika ekibi Anderlecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Verschaeren'in de yeni bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve transfer teklifine açık olduğu bildirildi.

BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI

Anderlecht altyapısından yetişen ve kariyerinde başka takımda oynamayan Belçikalı futbolcu, 2019'dan beri A takımda yer alıyor. Bu sezon da 14 resmi maça çıkıp, 1 gol, 1 asist yapan genç yıldız, orta sahada çift yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Sezon başında genç yeteneklere önem veren Trabzonspor, Yari Verschaeren'i de dikkatle izliyor. 24 yaşındaki futbolcu yeteneği ve potansiyeliyle gelecek için oldukça umut veriyor.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Yari Verschaeren, orta sahada çok yönlü oyunuyla öne çıkıyor. 6 ve 8 numarada oynayan 24 yaşındaki Belçikalı yıldız, zaman zaman kanatlarda da şans bulabiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen Verschaeren, duran toplarda da etkili oluyor.