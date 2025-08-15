TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da gündem Tomas Suslov!

Orta sahada 10 numara mevkiine transfer arayan Trabzonspor, rotasını İtalya'ya çevirdi. Bordo-mavili kulüp, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Slovak oyuncu Tomas Suslov'u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi. 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen Suslov, çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Tomas Suslov aynı zamanda Slovakya Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

B PLANI

Bu yeni hamlede, Valencia'dan Andre Almeida'nın transferinde yaşanan tıkanıklığın etkili olduğu öğrenildi. 8 milyon euroluk bonserviste ısrar eden Valencia'nın geri adım atmaması üzerine Karadeniz devi, daha genç ve potansiyelli isimlere yöneldi. Suslov'un sadece Trabzonspor'un radarında olmadığı, Serie A'dan Bologna ve Torino'nun da ilgilendiği belirtildi. Slovak yıldızın Hellas Verona ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK

Tomas Suslov, Hellas Verona formasıyla bugüne kadar 65 resmi maçta görev aldı. 23 yaşındaki genç yetenek, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. BordoMavili yönetimin, önümüzdeki günlerde oyuncunun kulübü ve menajeriyle temasa geçerek resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

HAMSIK'LE DE OYNADI

Slovakya Milli Takımı'nda 2020'den beri yer alan Tomas Suslov, Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı Marek Hamsik'le oynadı. Slovakya Milli Takımı'nda orta sahada Hamsik'le oynayan 23 yaşındaki futbolcu, efsane ismin deneyimlerinden faydalandı.