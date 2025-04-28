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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gençlerin dev finali

Gençlerin dev finali

UEFA Gençlik Ligi'nde inanılmaz bir başarı göstererek finale kadar yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, bugün Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bugün TSİ 19.00'da altyapısıyla dünyaya ün salan Barcelona ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan bordo-mavililer, kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmek istiyor. Üstelik bu turnuvaya tarihinde ikinci kez katılan Trabzonspor U19 takımı büyük bir başarı göstererek finale kadar geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Gençlerin dev finali

UEFA Gençlik Ligi'nde inanılmaz bir başarı göstererek finale kadar yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, bugün Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bugün TSİ 19.00'da altyapısıyla dünyaya ün salan Barcelona ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan bordo-mavililer, kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmek istiyor. Üstelik bu turnuvaya tarihinde ikinci kez katılan Trabzonspor U19 takımı büyük bir başarı göstererek finale kadar geldi.

BARÇA İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek. Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost, Bosna Hersek'in Saraybosna, İtalya'nın Juventus, Atalanta ve İnter takımlarını yenerek yarı finale yükselmişti. Burada da Avusturya ekibi Salzburg'u deviren bordo-mavililer, bugün tarihi bir finalde kupayı almak istiyor.

TRABZONSPOR DUVAR ÖRDÜ

Tarihinde iki kez UEFA Gençlik Ligi'ni müzesine götüren Barcelona karşısında zoru başarmak isteyen Trabzonspor U19 Futbol Takımı, son maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordomavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

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