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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 29 yıl sonra rakip G.Saray

29 yıl sonra rakip G.Saray

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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29 yıl sonra rakip G.Saray

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Tarihinde 17. kez kupa finaline çıkan bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce üç kez final mücadelesi verdi. Bu eşleşmelerde Trabzonspor bir kez, Galatasaray ise iki kez kupanın sahibi oldu. İki takım 14 Mayıs tarihinde oynanacak karşılaşmayla 29 sezon aradan sonra finalde kupa mücadelesi verecek.

ART ARDA 2 SEZON FINALDE

Karadeniz devi Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi. Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı finalde son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan bordo- mavili takım, kupayı kaybetmişti. En son 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan bordo mavililer, 4 sezon aradan sonra tekrar kupayı alma başarısı göstermek istiyor.

SONU KUPA OLSUN

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavili takımın Göztepe'yi mağlup ederek adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı: Sonnokta: Sonu Kupa olsun, Günebakış: Trabzon Kupa'ya göz koydu, Taka: Kupa geliyor Kupa, Ekspres: O Kupa, Trabzon'a gelecek.

FİNAL GAZİANTEP'TE

Trabzonspor ile Galatasaray'ın 14 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep Stadı'nda oynanacak. TFF, "Türkiye Kupası finaline her iki kulübün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadı'nda oynanacak" açıklamasını yaptı.

5 MAÇTA 15 GOL

Fırtına, Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1.2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla şans vermedi.

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