Bana haksızlık yapıldı

Teknik direktör Fatih Tekke kulüp dergisinin 228'inci sayısına açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerinde çok fazla milli takım forması giyemediği hatırlatılan Tekke, "Benim eksiklerim de oldu tabii ki ama bana çok haksızlık yaptılar. Buna 'Türk futbolu' deyin, 'sistem' deyin, 'birileri' deyin. Şimdi bile bazen gittiğim yerlerde haksızlığa uğradığımı düşündüğüm anlar oluyor ama buna da alıştım. Benim için bir sorun değil. Bu tarif ettiğim ortamın içerisinde, futbolculuk dönemimde de aynı şeyi yaşadım, şu an teknik adamlığımda da aynı" ifadesini kullandı.

İSTEDİĞİM ŞEY CESARET

Kendisi için başarısızlığı 'pes etmek' olarak değerlendiren Tekke, şunları kaydetti: "Benim hayatım tırmalamayla geçti, öyle de devam edecek. Hele öğrenilmiş çaresizlik benim için kabul edilecek şey değil. Benim oyuncularıma da söylediğim bu. İstediğim şey cesaret. Düştün, hemen kalk. Yenileceksin, kalk. Gol kaçıracaksın, hatalı gol yiyeceksin, kalk. Kalkarsan kazanacaksın, asıl kalkmazsan kaybedeceksin. Düşeceğiz ama inadına, pes etmeyeceğiz, kalkıp kazanacağız. Kendi adıma da bu duygularla yarına hazırlanırım."

FATİH TEKKE EN İYİSİ OLABİLİRDİ

Fatih Tekke: Belki bizim de hatalarımız oldu ama sistem gelişmeyi önledi. Öfkeliydim ama gençtim. 17 yaşımdan beri hatırlıyorum. İnsanlara karşı saygısızlık yapmadım, isteyerek kimseyi kırdığımı hatırlamıyorum. Sadece ben değil dönemin birçok yetenekli ismi, olması gerektiğinin çok altında bir kariyerle futbolu bıraktı. Yani futbolcu Tekke'yi iyi yönlendirerek dünyanın önemli isimleri arasına sokabilirdim."

ÖNCE NORMALLEŞMELİYİZ

Kulübün önce normalleşmesi gerektiğine işaret eden Tekke, şöyle devam etti: "Seneye Trabzonspor'a uygun, Türkiye'nin şartlarına, cebimize uygun bir kulüp yapısı. Doğru dinamikler, doğru temel attınız, sonra bu seneden başlayıp herkesin hoşuna giden, deneyen bir oyun kimliği oluşturmalıyız."

BENCE GUARDİOLA BİR DAHİ

Dünya genelinde teknik direktörlerin neler yaptığını incelediğini ve antrenmanlarını takip ettiğini aktaran Tekke, şöyle devam etti: "Öncelikle Guardiola'yı dahi olarak görürüm. Her ne kadar şu an geldiği noktada biraz duraklamış gibi gözükse de o oradan bir çıkış yolu rahatlıkla bulacaktır."

HERKESE HAKKIMI HELAL EDERİM

Fatih Tekke, futbolculuğuyla ilgili eleştirilebilecek anların olduğunu belirterek, "En azından teknik adamlık yönüyle şu ana kadar doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Türk futbolu bana az değil, çok haksızlık yaptı. Ama bir alacağım var mı? Yok. Beni tanıyanlar çok iyi bilir, ben herkese hakkımı helal etmişimdir" diye konuştu.